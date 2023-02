Perugia, incendio nella notte: 57enne in terapia intensiva

Incendio nella notte tra il 23 e il 24 febbraio a Perugia. Le fiamme sono divampate in zona Centova e hanno divorato una roulotte e un prefabbricato in lamiera. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118.

Due persone sono rimaste ferite nel rogo e trasportate al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo quanto ricostruito un 57enne è ricoverato in via precauzionale nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Perugia per le ustioni riportate. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.