Ancora un incendio in Umbria. I vigili del fuoco sono intervenuti a Badiola, frazione di Marsciano, per domare il rogo che ha distrutto 15 ettari di terreno. In azione due squadre dei vigili del fuoco e anche l'elicottero. L'allarme è scattato nella mattinata di martedì 13 luglio, intorno alle 10.30.