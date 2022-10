Paura in via Marconi, a Spoleto. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, è stata avvolta dalle fiamme. In azione una squadra dei caschi rossi di Spoleto, che è riuscita a domare le fiamme. Nell'incendio il mezzo è andato distrutto, ma fortunatamente non si registrano feriti.