FOTONOTIZIA - Attimi di terrore in via Fabretti per un'auto in fiamme lungo la strada

Intervento dei Vigili del fuoco con due mezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona

Paura in via Fabretti, lungo la strada che collega piazza Grimana con piazza dell'Università, per un'automobile che ha preso fuoco pochi metri dopo il semaforo che regola la viabilità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un'autobotte e un mezzo pick up. La via è stata chiusa al traffico e le auto sono state deviate in via Battisti o in via della Pergola.

La vettura è andata completamente distrutta, bruciata dalle fiamme.

(Foto dal gruppo Facebook Pulchra Perusia)