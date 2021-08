Incendi e alberi abbattuti dal vento: giornata difficile per i Vigili del Fuoco a Perugia e Trasimeno

Una colonna del Corpo inviata dall'Umbria in Molise per aiutare a spegnere i roghi in 20 comuni

Focolai di piccola entità e vento forte che ha abbattuto alberi e piante lungo le strade. Gli interventi dei Vigili del Fuoco, nella giornata del primo agosto, sono andati avanti per tutti il giorno dopo la tempesta (pioggia e vento) che ha colpito parte della provincia di Perugia questa mattina presto. Nel pomeriggio le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza le strade del perugino e del Trasimeno (Passignano in particolare): tagliati rami pericolanti e tolti alberi che sono stati abbattuti dalle raffiche di vento. Dall'Umbria inoltre è partita alla volta del Molise, provincia di Campobasso, una colonna mobile composta da 5 unità e due mezzi, una autobotte e una campagnola modulo. La squadra umbra è di supporto per arginare una situazione da bollino rosso: incendi in oltre 20 comuni del molisano.