Imbocca la superstrada contromano, la Stradale evita il peggio

Sono riusciti a intervenire prima che l'errore dell'automobilista si rivelasse fatale. Contromano in superstrada, o qusi, visto che l'auto è stata bloccata poco dopo l'ingresso. Ieri mattina, mentre transitavano sulla E-45, gli agenti della sezione della Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo il raccordo autostradale Perugia – Bettolle, in direzione sud, per la presenza nei pressi dello svincolo di Piscille di un veicolo che stava imboccando l’uscita contromano.

Gli agenti della Stradale sono riusciti a raggiungere l’auto. Dopo averla sorpassata ed essersi posti al centro della carreggiata, hanno rallentato progressivamente la velocità facendo arrestare il veicolo e il traffico in totale sicurezza, evitando possibili incidenti.

Dopo aver fatto spostare l’auto, gli operatori hanno liberato la carreggiata e riaperto il traffico.

Per la conducente, una cittadina straniera, è scattato il ritiro della patente nonché la multa per aver violato il codicedella strada. Alla donna, inoltre, è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi