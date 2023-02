Guida senza aver mai preso la patente e fornisce false generalità ai Carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno denunciato un sudamericano per aver fornito false generalità durante un controllo.

L'uomo è stato fermato durante un posto di blocco e alla richiesta di fornire la patente di guida, ha detto ai militari di averla dimenticata a casa, fornendo comunque le proprie generalità.

Dagli accertamenti è però emerso che i dati anagrafici forniti non corrispondevano al vero e che l’uomo, poiché privo di patente di guida, si era spacciato per il figlio del suo datore di lavoro, quest’ultimo regolarmente in possesso del documento.

L’uomo è stato denunciato per sostituzione di persona, falso ideologico e false attestazioni a pubblico ufficiale oltre alla sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per guida senza patente, poiché mai conseguita, con contestuale fermo amministrativo del veicolo da lui condotto.