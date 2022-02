Guerra Russia-Ucraina, il consiglio regionale dell'Umbria unito: "Siamo la terra del Poverello e di Capitini: senza distinguo contro i cannoni"

Posizione comune, all'insegna dello stop alla guerra e ritorno al dialogo tra Russia e Ucraina, di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione a Palazzo Cesaroni che hanno redatto una nota comune. “Non possiamo accettare che la parola guerra torni ad echeggiare in Europa, riportando d’attualità situazioni tragiche, conflitti e devastazioni che pensavamo di aver accantonato per sempre, relegandole ai periodi bui del confronto diplomatico sostituito dallo scontro armato. L’Unione europea, ogni singolo Stato e ogni Regione devono fare tutto quanto possibile per porre fine fin da subito ad una aggressione militare che finirà, come sempre accade, per provocare morti civili, lutti e sofferenze in popolazioni innocenti, che non meritano di tornare a sentire tuonare i cannoni”. Lo dichiarano i capigruppo consiliari all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Simona Meloni (Pd), Eleonora Pace (FdI), Thomas De Luca (M5S), Stefano Pastorelli (Lega), Paola Agabiti (Tesei presidente), Andrea Fora (Patto civico), Roberto Morroni (FI) e Vincenzo Bianconi (Misto).

“Le immagini che tutto il mondo sta vedendo non devono trovarci indifferenti e non possiamo far finta di non vedere. La guerra – rimarcano i capigruppo - non deve tornare a far parte del nostro vocabolario e ad essere una plausibile alternativa alla diplomazia e alle pacifiche relazioni internazionali. I tempi in cui le controversie internazionali potevano risolversi solo con le armi sono ormai trascorsi e la stessa nostra Costituzione lo sancisce. L’Umbria, terra del messaggio di pace lanciato da San Francesco e Aldo Capitini, deve levare la propria voce contro questo assurdo conflitto, senza divisioni o distinguo”.