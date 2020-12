Finisce in una zona impervia mentre cerca funghi: salvato, dopo ore, dai cani dei Vigili del Fuoco

E' stato rintracciato il cercatore di funghi che si era perso nell'eugubino - in località san marco - nella giornata di ieri. A dare l'allarme era stato lo stesso uomo - 81 anni - che era finito in una zona molto impervia. Il disperso è stato costantemente in contatto telefonico con le squadre dei Vigili del Fuoco fornendo informazioni utili alla propria posizione. Alle ore 21.30 è stato individuato dall'unità cinofila e tratta in salvo in buone condizioni di salute. La task-force per le ricerche era formata da Carabinieri, Vigili del Fuoco con tanto di unità cinofila e da numerosi volontari e conoscenti del disperso.