La Guardia di Finanza di Perugia in azione: confiscati beni per 10 milioni di euro a un imprenditore in Abruzzo

La Guardia di Finanza di Perugia in azione in Abruzzo dove il Gruppo d'Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) del capoluogo umbro, su proposta della Procura di Pescara, sta eseguendo in queste ore un maxi sequestro finalizzato alla confisca.

Il sequestro di beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e complessi aziendali, a carico di un imprenditore e dei suoi familiari, ammonta ad oltre 10 milioni di euro.

