Coronavirus, bollettino del sindaco di Gualdo Tadino: aumentano i positivi. "Basta fare i fenomeni"

In meno di 24 ore a Gualdo Tadino, la task-force regionale, ha certificato la positività di sei persone. Tanti casi che fanno salire a quota 22 i soggetti infettati dal Covid. Nessuno di loro è ricoverato presso strutture sanitarie, alcuni sono asintomatici mentre il restante e sotto cura presentanto sintomi leggeri.

"Come vedete il virus circola ancora ed in maniera molto veloce, dobbiamo tenere la guardia molto alta e continuare ad avere comportamenti responsabili" ha spiegato il sindaco Massimiliano Presciutti "Niente paura ma grande senso di responsabilità, il nuovo dpcm ha introdotto nuove misure ma le regole base sono sempre le stesse : distanziamento sociale, mascherina sempre, niente assembramenti, lavare spesso le mani, scaricare l’app immuni. Mi raccomando non fate i fenomeni o i superficiali, non è questo il tempo, oggi più che mai abbiamo bisogno del massimo della collaborazione da parte di tutti, perché la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri".

