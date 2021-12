Green pass, controlli a tappeto nelle discoteche in Umbria: due multe e un 18enne utilizza una carta verde di un amico

Aumentano i controlli su green pass nei locali dell'Umbria come previsto dai comitati per l'ordine pubblico delle Prefetture di Perugia e Terni. In campo sono scesi i Nas e i Carabinieri delle stazioni locali che hanno controllato gli avventori di 4 discoteche (due nel perugino, due nel ternano): identificate 80 persone e contestate 2 sanzioni amministrative (superamento del numero di persone che potevano accedere e mancata verifica del rispetto sull’uso delle mascherine da parte dei clienti). Nei guai è finito un furbetto di 18 anni per aver utilizzato un “green pass” intestato ad un suo amico. Sono in corso gli approfondimenti in corso sul “passaggio” del documento e se ceduto volontariamente rischia grosso anche il possessore della certificazione verde. Le sanzioni penali: fino ad un anno di reclusione. Mentre sul versante delle sanzioni: una multa da 400 a mille euro, a secondo della gravità riscontrata dalle forze dell'ordine.