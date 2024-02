Giustizia lumaca: risarciti per il fallimento chiuso dopo 20 anni, ma lo Stato fa ricorso e vince

Hanno dovuto aspettare quasi venti anni per ottenere la chiusura del fallimento dell’azienda per cui lavoravano e il risarcimento per la giustizia lumaca, ma adesso la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Avvocatura di Stato e si torna in Corte d’appello di Perugia per decidere nuovamente sul risarcimento per la lentezza nel giudizio.

A ritrovarsi in questa situazione quindici persone, tra cui gli eredi di ex lavoratori coinvolti nella vicenda fallimentare. Il 18 aprile 2019 la Corte di appello di Perugia aveva riconosciuto alle parti l’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare della società per cui lavoravano durata complessivamente 19 anni, 4 mesi e 15 giorni, alla quale avevano preso parte in qualità di ex dipendenti della società fallita. La Corte riconosceva 9.500 euro a ciascun ricorrente per il processo lumaca (500 euro per ogni anni di ritardo). Decisione che l’Avvocatura di Stato ha opposto, ritenendo che l’intervento del Fondo di garanzia Inps aveva “soddisfatto, almeno parzialmente, i ricorrenti entro un anno dall’istanza di ammissione al passivo, la somma dovuta per l’indennizzo non poteva superare la somma effettivamente attesa al termine della procedura”. Quindi non ci sarebbe stato bisogno del risarcimento per la lentezza del giudizio.

La Cassazione, ricordando che “in tema di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto”, la Corte distrettuale non si è attenuta a questo principio e quindi, accogliendo il ricorso dell’Avvocatura di Stato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia , in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.