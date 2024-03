Giovane stilista umbro trovato morto a Milano

Cordoglio in queste ore a Terni per una notizia che giunge da Milano. A 32 anni, colto da un malore, ha perso la vita il sarto e stilista Bernardo La Guardia. A riportare la tragica notizia l’edizione umbra de Il Messaggero. I vigili del fuoco, su allarme lanciato da familiari e amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, sono entrati domenica sera nell’appartamento dello stilista trovando il corpo ormai senza vita. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso.

La Guardia, dopo essersi diplomato al liceo ‘Tacito’ nel 2010, si trasferisce qualche anno più tardi a Roma prima del definitivo salto nel capoluogo lombardo nel 2019.