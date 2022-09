Perugia, ruba scarpe e superalcolici in due negozi sulla Pievaiola: denunciato

Un 53enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia per due furti in due diversi esercizi commerciali in via Pievaiola. Furti segnalati dai responsabili che hanno descritto alla Polizia una persona che si era data alla fuga.

Gli agenti hanno sentito una dipendente della prima attività commerciale derubata, che ha riferito di aver sorpreso un uomoche stava tentando di uscire dal negozio portando con sé due paia di scarpe sottratte dal magazzino. La dipendente ha raccontato che il 53enne, vistosi scoperto, aveva lasciato cadere la refurtiva per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Mentre i poliziotti avviavano le ricerche dell'uomo, giungeva una seconda chiamata dal personale di un altro esercizio commerciale che riferiva di un uomo che aveva forzato i dispositivi antitaccheggio ed era riuscito a portare fuori dal negozio delle bottiglie di superalcolici e dei generi alimentari, per un valore di circa 80 euro.

Gli agenti, dopo aver acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza, hanno controllato le immagini riconoscendo l’uomo che era stato arrestato lo scorso 16 agosto sempre dalla Polizia.

Il 53enne è stato rintracciato e denunciato per il reato di furto aggravato continuato. La merce è stata restituita ai titolari delle attività.