Rubano alcune sigarette elettroniche e scappano, 19enne inseguito e bloccato dal tabaccaio

Furto in un tabacchi del centro storico di Perugia: 19enne denunciato per furto aggravato in concorso. Il giovane, insieme ad altri tre 'amici', ha rubato alcune sigarette elettroniche. Il tabaccaio si è accorto del furto e lo ha inseguito, riuscendo a bloccarlo in un vicolo. I poliziotti lo hanno portato in Questura ed è emerso che il cittadino straniero – classe 2003 – era gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Gli altri ragazzi sono riusciti a scappare.