Tentato furto in profumeria, ladre bloccate dalla polizia

Due donne, di cui una incinta, denunciate dalla polizia di Assisi per concorso in tentato furto aggravato. Le due - 21 e 25 anni, di nazionalità rumena e con diversi precedenti per furti nei negozi - sono state fermate all'uscita di una profumeria di Santa Maria degli Angeli dopo un tentato furto.

La commessa del negozio si è accorta che le due donne stavano 'saccheggiando' gli scaffali e ha allertato la polizia. Le due ragazze hanno tentato di scappare, ma all'uscita della profumeria c'erano i poliziotti.

Dato lo stato di gravidanza di una delle due, gli agenti hanno allertato il personale medico, ma la donna ha negato di aver bisogno di assistenza. Portate in commissariato e denunciate.