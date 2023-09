Ruba alcolici in un bar di Perugia, denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di Perugia hanno denunciato per furto aggravato un italiano di 55 anni, residente a Perugia, disoccupato e già noto alle forze di polizia.

Qualche giorno fa, l’uomo introdottosi in un bar del capoluogo, aveva asportato alcolici e denaro contante per alcune migliaia di euro. Le immediate indagini dei militari hanno permesso in breve tempo di risalire all’autore del furto, che è stato deferito in stato di libertà.

Un altro soggetto, un 57enne italiano di Assisi, è stato denunciato per un furto in un’autovettura in sosta qualche mese fa.