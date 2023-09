Spello, ladri svuotano il serbatoio della trebbiatrice ferma in un campo per un guasto

Furto di gasolio dal serbatoio di un mezzo agricolo e di olio motori lasciato in un campo in lavorazione.

Accade nella tranquilla campagna di Spello e non è la prima volta. “Venerdì ho lasciato la mia mietitrebbia in un campo, lontano da strade trafficate, dove stavo svolgendo la trebbiatura del girasole. Per un piccolo guasto ha svuotato il serbatoio dell'olio idraulico di due latte da venti litri – scrive il proprietario del mezzo agricolo sui social (pagina di Segnalazioni Spello) - Ritornando dopo due giorni le due latte erano sparite, rubate. Allora ho controllato il serbatoio dove c’erano circa 300 litri di gasolio: venerdì era pieno, adesso quasi svuotato.

Tanti i commenti di chi ha subito furti simili, sempre su mezzi agricoli al lavoro nella campagna spellana.