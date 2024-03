Rapine e furti nei supermercati e ricettazione di alcolici rubati: ai domiciliari un 25enne

I Carabinieri della Stazione di Fortebraccio hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, un 25enne italiano, domiciliato a Perugia, già gravato da numerosi precedenti di polizia, pe runa lunga serie di rapine e furti in diversi supermercati perugini.

A carico del giovane sono emersi numerosi elementi che lo collegano alla commissione di alcuni furti di liquori e generi alimentari non di prima necessità in diversi supermercati della città, nonché della ricettazione di superalcolici oggetti di furto in altri esercizi commerciali del capoluogo.

Nel corso di uno dei furti, inoltre, il 25enne avrebbe avuto una colluttazione con un addetto alla sicurezza, spintonandolo, e trasformando il furto in rapina.

Il giudice ha ritenuto sussistente "il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa indole e non potendosi ragionevolmente ritenere adeguata altra misura non custodiale", applicando gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da chi abita con lui.