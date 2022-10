Piegaro, sacca di gas sotto il pavimento dell'abitazione: artigiano a giudizio per l'esplosione mortale

Un rinvio a giudizio e un proscioglimento per l’esplosione in una abitazione di Piegaro, il 23 dicembre del 2020, in cui morì un 44enne.

La palazzina in cui si è verificata l’esplosione si presentava, all’arrivo di due squadre dei Vigili del fuoco, con i muri perimetrali integri, seppure con vistose crepe, mentre all’interno era completamente distrutta.

La vittima in quel momento era a casa dei genitori. Il fratello era all’esterno, con un artigiano, a controllare le tubature. Secondo la ricostruzione dell’incidente, si sarebbe creata una sacca di gas proprio sotto il pavimento del pianterreno dell’abitazione. Una miscela di aria e gpl che sarebbe stata spinta sotto l’abitazione proprio dall’intervento dell’artigiano su un pozzetto esterno, nel giardino.

Secondo la Procura di Perugia sarebbe stato proprio l’artigiano, con “imperizia e negligenza”, dopo aver individuato la perdita di gas e fatto chiudere il rubinetto del bombolone del gpl, a compiere delle operazioni pericolose con un cannello a gas, provocando l’esplosione. Secondo l’accusa avrebbe agito senza averne le competenze e senza l’attrezzatura necessaria a compiere l’intervento.

L’esplosione, da sotto il pavimento, secondo la ricostruzione accusatoria, aveva investito la vittima che si trovava in casa e i detriti l’avevano sepolto.

Il fratello della vittima, difeso dall’avvocato Virginia Marchesini che assiste anche la famiglia costituitasi parte civile, era stato prosciolto in fase di indagine, mentre l’artigiano è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo e diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.