Fontivegge, i cittadini lanciano l'allarme: blitz della polizia, catturato

I cittadini lanciano l'allarme: blitz della polizia in via del Macello. Tramite la piattaforma “Youpol” i residenti hanno segnalato la presenza di spacciatori. Gli agenti hanno controllato la zona e bloccato un 37enne. L'uomo, di origini tunisine, con precedenti per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza delle leggi sull’immigrazione, è risultato gravato da un ordine del Questore di lasciare il territorio, emesso lo scorso mese di giugno.

Il 37enne è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione al fine di rendere operativa la sua espulsione dallo Stato.