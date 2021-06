Foligno, un tesoretto risparmiato da 1milione 600mila euro. Polli (Lega): "Grande lavoro, ora investiamo per la ripartenza"

Grazie ad una revisione della spesa mirata l'amministrazione comunale di Foligno - diretta dal sindaco Stefano Zuccarini - è riuscita a mettere da parte qualcosa come 1milione e 600mila euro. La conferma è arrivata nel corso della discussione sul rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, la variazione al piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e sul bilancio di previsione 2021/2023. Un tesoretto che sarà destinato per i servizi ai cittadini e per far ripartire l’economia locale.

Soddisfatto per i soldi recuperati e per il lavoro fatto dalla maggioranza, il capogruppo della Lega Riccardo Polli: “Abbiamo redatto e approvato un bilancio preventivo molto stringente, in cui la parola d’ordine è stata “prudenza” perché con la pandemia il futuro era molto incerto e non potevamo correre il rischio di dover tagliare servizi fondamentali alla città. Nonostante tutto, siamo riusciti in questo difficile anno a mantenere i servizi ai cittadini e realizzare eventi importanti come la Quintana, il Giro d’Italia e le iniziative culturali come le giornate dedicate a Dante con grande soddisfazione da parte dei cittadini. Grazie ad una attenta gestione ci siamo ritrovati con un “tesoretto” di 1milione e 600mila euro che utilizzeremo per dare respiro e far ripartire la nostra città".

Nei prossimi giorni sarà valutato dalla Giunta come investire questo tesoretto che avverrà certamente nell’ottica del benessere del cittadino e della città tutta. "Inoltre come Gruppo consiliare - il capogruppo della Lega Riccardo Polli - della Lega siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto dal Sindaco, dalla Giunta e dagli uffici comunali che hanno redatto una serie di progetti dal valore di quasi 10 milioni e che parteciperanno al bando "Rigenerazione Urbana". Una serie di progetti di ampio respiro che potranno cambiare davvero il volto della città".