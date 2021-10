Foligno, delirio in strada: aggredisce i passanti e picchia i carabinieri, arrestato

Giudicato per direttissima al Tribunale di Spoleto e condannato a due anni di reclusione. Per il 33enne è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di Foligno

Delirio in centro storico, aggredisce passanti e carabinieri. I militari di Foligno hanno arrestato un 33enne di origine nordafricana, da tempo in città e già noto alle forze dell’Ordine.

Durante la serata del 30 settembre il 33enne ha iniziato ad aggredire i passanti in centro storico. All'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro i militari con calci e pugni, ferendoli.

Bloccato - con fatica - e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima al Tribunale di Spoleto e condannato a due anni di reclusione. Per il 33enne è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di Foligno.