Umbria, soldi in cambio di favori: arrestato poliziotto

Un agente della polizia di Stato in servizio alla questura di Terni è finito agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l’accusa di estorsione.

Secondo l'accusa il poliziotto, avrebbe chiesto soldi (soprattutto ad alcuni cittadini per lo più stranieri) promettendo in cambio una serie di “favori”.

Le accuse non farebbero riferimento alla sua specifica attività lavorativa (in via Antiochia l’agente si occuperebbe infatti della gestione delle macchine di servizio) e non è al momento chiaro se ale promesse sarebbe – realmente – seguita la concessione dei promessi “favori”.

L’indagine – coordinata dalla procura della Repubblica di Terni – è andata avanti per alcuni mesi ed è stata effettuata dagli stessi colleghi del poliziotto finito in manette. Ad avviare l’inchiesta una denuncia presentata da una delle presunte vittime.