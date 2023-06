Umbria, calciatore di 28 anni muore dopo un intervento chirurgico: medico condannato a risarcire 900mila euro

Calciatore di 28 anni muore dopo un intervento chirurgico, medico condannato a risarcire di quasi 900mila euro l’Azienda ospedaliera di Terni.

La Procura contabile regionale ha citato in giudizio un ortopedico del Santa Maria per il danno arrecato all’ospedale per le spese sostenute dopo il decesso di un paziente a causa “della condotta negligente del personale sanitario che aveva prestato assistenza”.

Il 28enne “mentre giocava a calcio, aveva riportato un trauma al ginocchio destro ed era stato ricoverato … con diagnosi di condromalacia piatto tibiale mediale ginocchio destro, cisti sinoviale, plica sinoviale mediopatellare”. Sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione delle cisti, in artroscopia, era stato dimesso il giorno successivo all’operazione il 23 gennaio del 2009 con la prescrizione medica di antidolorifici, stampelle e applicazioni di ghiaccio, ginocchiera e ginnastica isometrica.

Il 5 febbraio il paziente però si presentava per un controllo, accusando forti dolori al ginocchio e un gonfiore esteso fino al piede. Secondo la Procura contabile, però, il medico non aveva dato particolare importanza alla cosa e non aveva prescritto particolari esami.

Erano passati alcuni giorni e la situazione era peggiorata, con il paziente che aveva chiamato il medico, ma anche questa volta si sarebbe limitato a parlare di normale decorso post-operatorio. Il 13 febbraio la situazione era precipitata, rendendo vano l’intervento della guardia medica e del 118.

Secondo i giudici contabili, che hanno riconosciuto la responsabilità del medico, sarebbe bastato un esame, un eco-color-doppler, per scoprire una trombosi venosa profonda e prescrivere il corretto trattamento con l’eparina. Da qui la condanna a risarcire l’Azienda ospedaliera di 869.012,27 euro per il danno arrecato.