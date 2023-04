Entrano in uno stabile sotto sequestro per rubare, beccati grazie a un cittadino

La polizia fermato e denunciato per il reato di furto aggravato in concorso e possesso di strumenti atti allo scasso due cittadini di 22 e 29 anni, con diversi precedenti.

I due erano stati notati da un cittadino mentre – con una tronchese - tentavano di tagliare la catena di un cancello di uno stabile di Corciano, sottoposto a sequestro. Vistiti sorpresi, si erano giustificati con delle scuse poco attendibili e, dopo essere stati invitati dal cittadino ad andare via, si erano allontanati a bordo di un furgone.

Circa un’ora più tardi, il cittadino aveva constatato che la catena era stata rimossa e che il furgone con a bordo le due persone sospette si era introdotto all’interno del cortile, verosimilmente per asportare del materiale edile. A quel punto, aveva subito allertato la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato i due uomini che, fin da subito, hanno manifestato agitazione e insofferenza al controllo, giustificando la loro presenza con delle scuse poco attendibili.

Per questi motivi, sono stati sottoposti a perquisizione. All’interno del furgone, gli agenti hanno rinvenuto delle impalcature edili – verosimilmente asportate poco prima – e degli arnesi atti allo scasso.

Accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, è emerso che il 29enne era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora nel Comune di Fossato di Vico e divieto di allontanarsi senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle attività di rito, i due uomini sono stati denunciati.

Il 29enne, inoltre, è stato arrestato per inottemperanza alla misura della Sorveglianza Speciale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima.