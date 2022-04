Su di lui pendevano due ordini di carcerazione, beccato con la droga davanti alla stazione

Gli agenti della Questura di Perugia hanno fermato, in piazza Vittorio Veneto, un 35enne tunisino, noto per i suoi precedenti per spaccio di stupefacenti.

Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di una somma di denaro contante di cui non è riuscito a giustificare la provenienza.

Al 35enne sono stati notificati due provvedimenti, emessi dalla Procura della Repubblica relativi a due ordini di esecuzione di carcerazione con decreto di sospensione.

Al termine delle attività, l’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.