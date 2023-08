Musica ad alto volume sotto i portici dei palazzi, arriva la Polizia e scopre droga e tablet rubato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in via Mario Angeloni dove era stata segnalata una lite in strada. Giunti sul posto, hanno trovato uno straniero di 39 anni, con numerosi precedenti di polizia, intento ad ascoltare musica ad alto volume nel porticato di un palazzo.

Alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane termosaldato, poi risultato contenere della sostanza stupefacente. Sottoposto a perquisizione, celati tra gli indumenti, gli agenti hanno rinvenuto altri due involucri contenenti stupefacente, una pinza multiuso, un cellulare ed un tablet.

Dagli accertamenti, è emerso che lo smartphone e la scheda sim risultavano oggetto di furto; il tablet, invece, risultava collegato ad un nome utente diverso da quello del 39enne e, quindi, anche questo verosimilmente provento di furto.

Sentito in merito al possesso degli oggetti, l’uomo non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per tali ragioni, essendo anche sprovvisto di documenti, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura.

L'uomo è stato denunciato per i reati di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, possesso di oggetti atti allo scasso e ricettazione. Tutto il materiale rinvenuto, invece, è stato sottoposto a sequestro.