"Quel chirurgo usa i pezzi dei corpi dei pazienti": a giudizio per diffamazione

Un cittadino ucraino di 47 anni è finito sotto processo, difeso dall’avvocato Camillo Carini, con l’accusa di diffamazione di un medico chirurgo, costituto parte civile tramite l’avvocato Raffaello Agea.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe “offeso la reputazione” del medico pubblicando in rete un articolo a propria firma “nel quale si affermava” che il medico “nell’attività chirurgica e di studio procedeva, per finalità estranee alle stesse, o comunque, in assenza di esigenze mediche e all’insaputa dei pazienti, all’asportazione di parti anche sane di organi degli stessi”.

Nell’articolo si affermava anche che “l’attività di ricerca avveniva in maniera non etica e priva di utilità e valore scientifico. Il tutto anche riportando brani di analogo contenuto redatti da terzi”.

Articolo pubblicato e condiviso da un luogo non identificato il 20 febbraio del 2020.