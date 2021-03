Bollettino regionale Coronavirus: i dati del 28 marzo, comune per comune

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune, come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI (alle ore 11.15 del 28 marzo) - Acquasparta 166 casi di positività, Allerona 65, Alviano 53, Amelia 594 (+7), Arrone 108 (+1), Assisi 2.024 (+1), Attigliano 75, Avigliano Umbro 71 (+3), Baschi 76 (+1), Bastia Umbra 1.801 (+3), Bettona 335, Bevagna 360 (+2), Calvi dell’Umbria 67, Campello sul Clitunno 91, Cannara 284, Cascia 146 (+1), Castel Giorgio 75, Castel Ritaldi 182, Castel Viscardo 70, Castiglione del Lago 560 (+4), Cerreto di Spoleto 52, Citerna 161 (+1), Città della Pieve 324, Città di Castello 2.506 (+3), Collazzone 190, Corciano 1.342 (+4), Costacciaro 34, Deruta 530, Fabro 85, Ferentillo 50 (+1), Ficulle 43, Foligno 3.712 (+15), Fossato di Vico 82 (+1), Fratta Todina 92, Giano dell’Umbria 275, Giove 89 (+1), Gualdo Cattaneo 300 (+1), Gualdo Tadino 800, Guardea 43 (+1), Gubbio 1.741 (+21), Lisciano Niccone 29, Lugnano in Teverina 55, Magione 935 (+1), Marsciano 1.013, Massa Martana 110, Monte Castello di Vibio 54, Montecastrilli 223 (+2), Montecchio 63, Montefalco 336, Montefranco 31, Montegabbione 27, Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 31, Monte Santa Maria Tiberina 58, Montone 91, Narni 722 (+2), Nocera Umbra 368, Norcia 294, Orvieto 662 (+4), Otricoli 50, Paciano 41, Panicale 231, Parrano 37, Passignano sul Trasimeno 311, Penna in Teverina 19, Perugia 10.287 (+9), Piegaro 121, Pietralunga 55, Poggiodomo 0, Polino 23, Porano 70 (+1), Preci 32, San Gemini 294 (+1), San Giustino 618 (+1), Sant’Anatolia di Narco 39, San Venanzo 84, Scheggia e Pascelupo 61, Scheggino 49, Sellano 65 (+1), Sigillo 65, Spello 618 (+1), Spoleto 1.849 (+14), Stroncone 178, Terni 5.546 (+39), Todi 594 (+1), Torgiano 435, Trevi 506 (+1), Tuoro sul Trasimeno 205, Umbertide 990, Valfabbrica 183, Vallo di Nera 18, Valtopina 77.

Dei 50.511 Casi di positività (totali) riscontrati finora in Umbria sono 1.993 quelli di persone di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

ATTUALMENTE POSITIVI (alle ore 11.15 del 28 marzo)- Acquasparta 9 casi di positività, Allerona 3, Alviano 3, Amelia 89 (-4), Arrone 23, Assisi 143 (-8), Attigliano 3, Avigliano Umbro 6 (-2), Baschi 18 (-1), Bastia Umbra 145 (-19), Bettona 36 (-3), Bevagna 21 (-1), Calvi dell’Umbria 6, Campello sul Clitunno 8 (-1), Cannara 21 (-4), Cascia 15, Castel Giorgio 10, Castel Ritaldi 18 (-1), Castel Viscardo 8, Castiglione del Lago 41 (+6), Cerreto di Spoleto 9, Citerna 15, Città della Pieve 243 (-1), Città di Castello 312 (-26), Collazzone 12 (-1), Corciano 94 (+2), Costacciaro 0, Deruta 28 (-1), Fabro 6 (-3), Ferentillo 4 (+1), Ficulle 5, Foligno 405 (-15), Fossato di Vico 10 (+1), Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 16, Giove 9, Gualdo Cattaneo 23 (+1), Gualdo Tadino 29, Guardea 5 (+1), Gubbio 180 (+16), Lisciano Niccone 1, Lugnano in Teverina 3, Magione 71 (-1), Marsciano 72 (-3), Massa Martana 7, Monte Castello di Vibio 4, Montecastrilli 16 (+1), Montecchio 26, Montefalco 57, Montefranco 0, Montegabbione 1 (-1), Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 9, Monte Santa Maria Tiberina 3, Montone 4, Narni 53 (-2), Nocera Umbra 37 (-2), Norcia 58 (-4), Orvieto 1262 (-4), Otricoli 3, Paciano 4, Panicale 13, Parrano 7, Passignano sul Trasimeno 18 (-1), Penna in Teverina 2, Perugia 503 (-5), Piegaro 13, Pietralunga 6, Poggiodomo 0, Polino 3, Porano 11 )(+1), Preci 1(-1), San Gemini 15, San Giustino 89 (-10), Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 0, Scheggia e Pascelupo 10, Scheggino 3, Sellano 8, Sigillo 4 (-1), Spello 38 (-3), Spoleto 264 (+5), Stroncone 21 (-4), Terni 689 (-29), Todi 51 (-5), Torgiano 21 (-1), Trevi 66 (-2), Tuoro sul Trasimeno 11 (-1), Umbertide 85 (-3), Valfabbrica 7, Vallo di Nera 2, Valtopina 7.

Dei 5.187 attualmente positivi in Umbria sono 726 (+8) quelli di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

GUARITI (alle ore 11.15 del 28 marzo) - Acquasparta 154, Allerona 61, Alviano 50, Amelia 489 (+3), Arrone 75 (+1), Assisi 1.840 (+9), Attigliano 72, Avigliano Umbro 61 (+1), Baschi 55 (+1), Bastia Umbra 1.613 (+22), Bettona 291 (+3), Bevagna 334 (+1), Calvi dell’Umbria 59, Campello sul Clitunno 80 (+1), Cannara 259 (+4), Cascia 127 (+1), Castel Giorgio 58, Castel Ritaldi 162 (+1), Castel Viscardo 61, Castiglione del Lago 505, Cerreto di Spoleto 43, Citerna 142, Città della Pieve 2867 (+1), Città di Castello 2.128 (+28), Collazzone 176 (+1), Corciano 1.224 (+2), Costacciaro 31, Deruta 486 (+1), Fabro 75(+3), Ferentillo 44, Ficulle 37, Foligno 3.228 (+10), Fossato di Vico 72, Fratta Todina 87, Giano dell’Umbria 252, Giove 75 (+1), Gualdo Cattaneo 273, Gualdo Tadino 754, Guardea 37, Gubbio 1.531 (+5), Lisciano Niccone 28, Lugnano in Teverina 51, Magione 831 (+2), Marsciano 905 (+3), Massa Martana 100, Monte Castello di Vibio 50, Montecastrilli 204 (+1), Montecchio 33, Montefalco 271 (+1), Montefranco 31, Montegabbione 25 (+1), Monteleone di Spoleto 7, Monteleone d'Orvieto 31 (+9), Monte Santa Maria Tiberina 53 (+1), Montone 84, Narni 641 (+4), Nocera Umbra 325 (+2), Norcia 234 (+4), Orvieto 523 (+8), Otricoli 43, Paciano 36, Panicale 210, Parrano 29, Passignano sul Trasimeno 286 (+1), Penna in Teverina 16, Perugia 9.505 (+14), Piegaro 103 (+1), Pietralunga 48, Poggiodomo 0, Polino 18, Porano 54 (+1), Preci 30 (+1), San Gemini 272, San Giustino 519(+12a), Sant’Anatolia di Narco 37, San Venanzo 77 (+1), Scheggia e Pascelupo 48, Scheggino 46, Sellano 55 (+1), Sigillo 58 (+1), Spello 565 (+4), Spoleto 1.539 (+9), Stroncone 151 (+4), Terni 4.726 (+67), Todi 525 (+6), Torgiano 404 (+1), Trevi 4236 (+3), Tuoro sul Trasimeno 186 (+1), Umbertide 891 (+8), Valfabbrica 172, Vallo di Nera 15, Valtopina 71 (+2).

Dei 44201 positivi guariti sono 1232 (+5) quelli di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

DECEDUTI (alle ore 11.15 del 28 marzo) - Acquasparta 3, Allerona 1, Alviano 0, Amelia 12, Arrone 10, Assisi 41, Attigliano 0, Avigliano Umbro 2, Baschi 2, Bastia Umbra 43, Bettona 8, Bevagna 4, Calvi dell’Umbria 2, Campello sul Clitunno 3, Cannara 4, Cascia 4, Castel Giorgio 7, Castel Ritaldi 2, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 14, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 4, Città della Pieve 14, Città di Castello 64 (+1), Collazzone 2, Corciano 24, Costacciaro 3, Deruta 16, Fabro 4, Ferentillo 2, Ficulle 1, Foligno 79 (+1), Fossato di Vico 0, Fratta Todina 2, Giano dell’Umbria 7, Giove 5, Gualdo Cattaneo 4, Gualdo Tadino 17, Guardea 1, Gubbio 30, Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 1, Magione 33, Marsciano 39, Massa Martana 3, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 3, Montecchio 1, Montefalco 8, Montefranco 0, Montegabbione 1, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 2, Montone 3, Narni 28, Nocera Umbra 6, Norcia 2, Orvieto 17, Otricoli 4, Paciano 1, Panicale 8, Parrano 1, Passignano sul Trasimeno 7, Penna in Teverina 1, Perugia 279, Piegaro 5, Pietralunga 1, Poggiodomo 0, Polino 2, Porano 4, Preci 0, San Gemini 7, San Giustino 11, Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 7, Scheggia e Pascelupo 3, Scheggino 0, Sellano 2, Sigillo 3, Spello 15, Spoleto 41 (+1), Stroncone 6, Terni 140 (+1), Todi 17, Torgiano 10, Trevi 14, Tuoro sul Trasimeno 8, Umbertide 14, Valfabbrica 4, Vallo di Nera 1, Valtopina 1.

Dei 1247 positivi deceduti sono 40 (dato invariato) quelli di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

ISOLAMENTI CONTUMACIALI (alle ore 11.00 del 27 marzo) - Acquasparta 9, Allerona 3, Alviano 2, Amelia 84 (+3), Arrone 20, Assisi 127 (-3), Attigliano 1, Avigliano Umbro 6, Baschi 16 (+1), Bastia Umbra 150 (-18), Bettona 36 (+2), Bevagna 17 (-3), Calvi dell’Umbria 5 (-3) Campello sul Clitunno 9, Cannara 23, Cascia 14, Castel Giorgio 10, Castel Ritaldi 18 (-1), Castel Viscardo 7, Castiglione del Lago 33 (+2), Cerreto di Spoleto 9 (-4), Citerna 15 (+1), Città della Pieve 23 (-2), Città di Castello 302 (-28), Collazzone 10 (-1), Corciano 88 (+4), Costacciaro 0, Deruta 28 (-5), Fabro 9, Ferentillo 2, Ficulle 5 (-1), Foligno 363 (-12), Fossato di Vico 8 (+1), Fratta Todina 3, Giano dell’Umbria 15 (-1), Giove 4 (-1), Gualdo Cattaneo 21 (-4), Gualdo Tadino 26 (-1), Guardea 4 (+2), Gubbio 148 (+13), Lisciano Niccone 1, Lugnano in Teverina 3, Magione 70, Marsciano 62 (-6), Massa Martana 7, Monte Castello di Vibio 4, Montecastrilli 14, Montecchio 26 (+1), Montefalco 54 (+1), Montefranco 0, Montegabbione 2, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 9, Monte Santa Maria Tiberina 2 (-1), Montone 4, Narni 48 (+2), Nocera Umbra 35 (-5), Norcia 55, Orvieto 116 (+4), Otricoli 3, Paciano 4, Panicale 13 (+1), Parrano 7 (-2), Passignano sul Trasimeno 14 (-3), Penna in Teverina 2, Perugia 455 (+1), Piegaro 12 (-1), Pietralunga 6, Poggiodomo 0, Polino 3, Porano 10, Preci 2, San Gemini 15 (+1), San Giustino 91 (-5), Sant’Anatolia di Narco 1, San Venanzo 1 (-1), Scheggia e Pascelupo 9 (+3), Scheggino 3, Sellano 4, Sigillo 5, Spello 38 (-3), Spoleto 243 (-1), Stroncone 25 (+3), Terni 658 (+5), Todi 53 (+1), Torgiano 19 (+2), Trevi 65 (+2), Tuoro sul Trasimeno 11, Umbertide 77 (-4), Valfabbrica 6 (-1), Vallo di Nera 2, Valtopina 6.

Dei 4.758 positivi in isolamento contumaciale sono 711 (+7) quelli di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

RICOVERATI (alle ore 11.15 del 28 marzo) - Acquasparta 0, Allerona 0, Alviano 1, Amelia 6 (+1), Arrone 2 (-1), Assisi 23 (-1), Attigliano 2, Avigliano Umbro 0, Baschi 3 (+1), Bastia Umbra 16 (+2), Bettona 3, Bevagna 4, Calvi dell’Umbria 1, Campello sul Clitunno 0, Cannara 2, Cascia 0, Castel Giorgio 0, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 2, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 0, Città della Pieve 1, Città di Castello 31 (-5), Collazzone 3, Corciano 4, Costacciaro 0, Deruta 1, Fabro 0, Ferentillo 1, Ficulle 0, Foligno 53 (-4), Fossato di Vico 1, Fratta Todina 0, Giano dell’Umbria 1, Giove 5, Gualdo Cattaneo 1, Gualdo Tadino 3, Guardea 0, Gubbio 20 (+4), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 0, Magione 4 (+2), Marsciano 9 (-1), Massa Martana 0, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 1, Montecchio 0, Montefalco 3 (-1), Montefranco 0, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 1, Montone 0, Narni 6, Nocera Umbra 4 , Norcia 8, Orvieto 11 (+2), Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 0 (-1), Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 5 (-2), Penna in Teverina 0, Perugia 54 (+1), Piegaro 2, Pietralunga 0, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 1, Preci 0, San Gemini 0, San Giustino 8, Sant’Anatolia di Narco 0, San Venanzo 0, Scheggia e Pascelupo 1, Scheggino 0, Sellano 4, Sigillo 0, Spello 3, Spoleto 20, Stroncone 0, Terni 51, Todi 3, Torgiano 3, Trevi 2, Tuoro sul Trasimeno 1, Umbertide 11, Valfabbrica 1, Vallo di Nera 0, Valtopina 1.

Dei 425 ricoverati negli ospedali dell'Umbria 15 sono di fuori regione.

<

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA

COVID HOSPITAL', RICOVERI E TERAPIA INTENSIVA (alle ore 11.15 del 28 marzo) - Ospedale da campo dell'Esercito: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 5 (=) ricoverati. Ospedale di Branca: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 22 (+4) ricoverati. Ospedale di Città di Castello: in terapia intensiva 6 (=) pazienti su 50 (+2) ricoverati. Ospedale di Foligno: in terapia intensiva 9 (=) pazienti su 45 (-1) ricoverati. Ospedale di Orvieto: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (=) ricoverati. Ospedale di Perugia: in terapia intensiva 20 (+1) pazienti su 112 (+2) ricoverati. Ospedale di Spoleto: in terapia intensiva 5 (-1) pazienti su 52 (-3) ricoverati. Ospedale di Terni: in terapia intensiva 17 (=) pazienti su 98 (-2) ricoverati. Ospedale di Trevi: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (-1) ricoverati. Ospedale MVT Pantalla: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 45 (-3) ricoverati. Ospedale di Umbertide: in terapia intensiva 0 (=) pazienti su 0 (-2) ricoverati.

I Comuni con i pazienti in terapia intensiva: Assisi 4 (-1), Bastia Umbra 2, Bettona 2, Bevagna 2, Cannara 1 (+1), Città di Castello 3 (-1), Ferentillo 1, Foligno 12 (+1), Giano dell'Umbria 1, Giove 2, Gubbio 3, Marsciano 1, Nocera Umbra 2, Orvieto 1, Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 6, San Giustino 1 (+1), Spoleto 1 (-1), Terni 6, Todi 1, Torgiano 1.

Dei 57 positivi ricoverati in terapia intensiva 3 (dato invariato) sono di fuori regione.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI