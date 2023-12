Il vento provoca danni al cimitero di Ripa: vietato l’accesso nell’area in questione

Il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per la sicurezza dei cittadini nel cimitero di Ripa. A causa del forte vento che ha abbattuto alcune alberi, le edicole 1s, 2s e 3s nel lato sinistro del cimitero sono state danneggiate.

Per questo motivo, il Comune, il 20 dicembre, ha disposto il divieto di accesso e di utilizzo dell’area in questione a chiunque, e a qualunque titolo, fino a quando non saranno completati gli interventi di ripristino.

L’accesso è consentito solo al personale autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza e al personale della società incaricata dei servizi cimiteriali. Sarà dunque necessario rimuovere le alberature crollate, spostare le bare in giacenza e delimitare l’area pericolosa.