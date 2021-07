Da oggi, 1° luglio, procedure semplificate per ottenere la carta verde: ecco come funziona, dal test al sms...

Da oggi, 1° luglio, procedure semplificate per ottenere la carta verde digitale. Un bel progresso, semplice la filiera per risalire alla catena di comando. E si può ottenere il risultato al volo. Si fa il tampone rapido in laboratorio. Il laboratorio trasmette in tempo reale alla Regione, precisando il prodotto utilizzato. La Regione, a propria volta, trasmette i dati al Ministero. Il Ministero manda al cittadino l’sms che ha valore di legge. Lo si può stampare o tenerlo nel telefonino. Una volta tanto, nessuna polemica o ritardo ingiustificato. Sempre che le cose funzionino nella realtà come ipotizzato sulla carta. Provare per credere.