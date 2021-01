Coronavirus, ipotesi terza ondata. Gammaitoni (Unipg): "Ecco perché sono cruciali i prossimi giorni"

Pubblichiamo la breve analisi del professore dell'Unipg, Luca Gammaitoni, che dall'inizio della pandemia analizza l'andamento dei contagi in Umbria. I due possibili scenari e le tante incertezze attuali.

*************

di Luca Gammaitoni - Università degli Studi di Perugia



Aspettando il terzo picco. La situazione della curva degli attualmente positivi in UMBRIA è caratterizzata in questo momento dalla massima incertezza. Come evolverà? Secondo la curva rossa, come sostengono i pessimisti, oppure verso la curva verde, come vorrebbero gli ottimisti? Purtroppo in questo momento è difficile dirlo, poiché la velocità di crescita (legata al numero di nuovi positivi ogni giorno) è caratterizzata da grandi fluttuazioni, con un valor medio che accenna appena a scendere lentamente. Se nei prossimi giorni questo valore diminuirà sensibilmente sotto gli attuali circa 150 nuovi positivi ogni giorno, allora lo scenario verde sarà il più plausibile (e desiderabile). Occorre attendere e mantenere i comportamenti di distanziamento e prudenza. Dal paese delle incertezze, per il momento, è tutto.