Covid-19, Magione è territorio "virus free" con la guarigione degli ultimi 3 positivi

Il massimo di persone contemporaneamente ricoverate in ospedale è stato di 26 persone, le morti di cittadini residenti registrate come Covid sono state complessivamente 36 e i cittadini contagiati sono stati 1.027

Il comune di Magione è territorio ufficialmente "virus free" a seguito dlla guarigione degli ultimi tre positivi. Lo rende noto il sindaco Giacomo Chiodini nel consueto rendiconto giornaliero sulla situazione legata all’emergenza Covid nel Comune di Magione.

Il primo cittadino ha ricordato che era dal 27 agosto 2020 che a livello comunale non veniva toccata quota zero contagi non essendoci più casi a livello comunale. Le ultime tre persone che ancora figuravano come contagiate nel portale EcwMed – database in consultazione ai sindaci dell'Umbria durante tutta la pandemia – sono state da ieri inserite nell'elenco dei guariti.

Una notizia che non deve far abbassare la guardia continuando in tutte quelle pratiche che, insieme alla vaccinazione, hanno consentito di raggiungere questo positivo risultato: indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la giusta distanza dagli altri, informare il medico di famiglia se si avvertono sintomi.

Il primo caso Covid viene registrato a Magione il 14 marzo 2020; il picco di malati durante la prima ondata è stato di 18 persone (6 aprile 2020); la fine della prima ondata è registrata con zero casi il 26 maggio 2020; la seconda ondata ha avuto una durata di due mesi e mezzo, da ottobre a dicembre, con un picco di 168 contagi (17 novembre 2020); la terza ha avuto una durata di cinque mesi, da gennaio a maggio, con un picco di 221 contagi (21 gennaio 2021).

Il massimo di persone contemporaneamente ricoverate in ospedale è stato di 26 persone (24 gennaio 2021); le morti di cittadini residenti registrate come Covid sono state complessivamente 36; i cittadini contagiati sono stati 1027, pari al 7 per cento della popolazione; il picco massimo di persone in isolamento contumaciale (malati + isolati) è stato di 425 persone (21 gennaio 2021); il tasso di positivi settimanali per 100mila abitanti più alto è stato di 635 (pari a 94 nuovi casi negli ultimi sette giorni) registrato il 15 gennaio 2021.