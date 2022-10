Corso Vannucci, lite al ristorante finisce a coltellate

Finisce a coltellate una lite in un ristorante nei pressi di corso Vannucci, a Perugia. Un giovane è in ospedale dopo essere stato raggiunto da diversi fendenti.

Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra con un altro uomo, colleghi di lavoro.

Quest'ultimo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma, mentre il ferito, dopo essere stato soccorso da personale del 118, è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita.