Accoltellamento al ristorante, il presunto feritore è stato arrestato

È stato arrestato il presunto feritore di uno dei proprietari del ristorante in zona corso Vannucci, ferito ieri sera a colpi di coltello. In manette un cittadino marocchino di 44 anni, residente a Perugia e già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera l’arrestato stava tagliando della carne con un grosso coltello da cucina e al culmine di una discussione con uno dei proprietari del ristorante lo avrebbe colpito al viso e alla mano provocandogli due profondi tagli.

Il ferito è così scappato in strada ed è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.

Al ristorante, su richiesta della centrale operativa, è intervenuta subito una pattuglia della stazione Fortebraccio.

Il cuoco è stato subito bloccato, non opponendo alcuna resistenza e il grosso coltello da cucina è stato sequestrato.

L’uomo è stato così arrestato per il reato di lesioni gravissime; la vittima infatti, ha avuto una diagnosi di 30 giorni e verrà sottoposto ad intervento chirurgico vista la profonda ferita alla mano sinistra.

L’autorità giudiziaria ha disposto che la persona fermata venisse trattenuta nella camera di sicurezza della compagnia di Perugia in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per questa mattina.