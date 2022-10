Accoltellato al ristorante, ferite a mano e volto: ancora ricoverato il 40enne ferito

E' stato giudicato guaribile in 30 giorni il giovane accoltellato ieri sera in un ristorante del centro storico di Perugia, non lontano da corso Vannucci. L'uomo, 40 anni, secondo quanto è stato possibile apprendere, ha ricevuto alcuni colpi al volto e a una mano.

Il ferimento si è verificato all'interno di un ristorante, a ferirlo sarebbe stato un dipendente della sua attività, poi portato in caserma dai carabinieri. L'episodio è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.