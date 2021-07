Coronavirus e vaccini, Usl Umbria 2: "Non anticipare l'appuntamento per evitare file e disagi"

"Non anticipare l'appuntamento per evitare file e disagi". Questo l'appello dell'Usl Umbria 2, che comprende anche i distretti sanitari di Foligno, Spoleto e Valnerina e rinnova oggi (venerdì 9 luglio) sul proprio sito l'invito a "rispettare l'orario (mattina/pomeriggio) di appuntamento per la seduta vaccinale, notificato agli assistiti tramite sms da Umbria Digitale. Questa regola di comportamento è molto importante per evitare assembramenti, code e disagi ai punti vaccinali territoriali dell'azienda sanitaria".

Un invito, quello di Usl Umbria2, arrivato dopo che in diversi hub vaccinali si sono create lunghe code a causa di quelle persone che si sono presentate al mattino per un appuntamento fissato invece nel pomeriggio: "Pensare di anticipare autonomamente di mezza giornata l'appuntamento non è un gesto di rispetto per i cittadini che si presentano puntualmente in orario nella struttura e determina disagi sia agli assistiti che agli operatori sanitari e ai volontari che da mesi svolgono ogni giorno un lavoro prezioso e impegnativo"