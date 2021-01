FOTO Umbria in zona arancione fino al 31 gennaio: l'infografica sulle regole in vigore

Dagli spostamenti alla scuola, passando per il commercio e la ristorazione: il vademecum della Regione

L'Umbria resterà in zona arancione fino al 31 gennaio, come disposto da una delle quattro ordinanze firmate il 16 dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dall'ultimo report settimanale della Cabina di Regia sull'emmergenza coronavirus in Italia.

Cambiano dunque le regole da seguire per i cittadini, per gli esercizi commerciali e per le imprese e una guida a loro dedicata, una sorta di vademecum, è stata stilata dalla Regione Umbria attraverso un'infografica. Eccola...