Coronavirus in Umbria, vaccini: da lunedì 17 maggio aperte le prenotazioni per la fascia 60-69

A partire da lunedì 17 maggio saranno aperte le prenotazioni per i cittadini di età compresa tra i 60 e 69 anni. Progressivamente verranno prenotati i soggetti fragili della categoria 4 e i cittadini di età tra i 50-59 anni e poi 40-49. “Ovviamente – ha detto l’assessore – è importante precisare che per garantire l’appropriatezza della prestazione, è fondamentale che sia garantita la disponibilità dei vaccini, solo così si potrà rimanere coerenti con il piano”. Il commissario D'Angelo ha spiegato che, "come accade in molte altre Regioni d'Italia", i cittadini della fascia 60-69 anni, circa 43 mila, verranno "presi in carico ed entro breve termine sarà data loro indicazione su giorno e luogo della vaccinazione".

"Progressivamente - ha continuato - mi auguro nel corso della stessa settimana, si procederà alla prenotazione per soggetti fragili e per la fascia 59-50 anni. Sono in corso interlocuzioni specifiche con medici di medicina generale e farmacisti e previste riunioni con tutte categorie professionali che possono garantire l'intervento vaccinale, affinché lo stesso sia reso più massiccio possibile e con tutte le professionalità a disposizione".

La comunicazione della Regione Umbria - Da lunedì 17 maggio i cittadini con età fra i 60-69 anni potranno aderire alla vaccinazione anticovid tramite il portale vaccinocovid.regione.umbria.it. Nelle settimane successive, in base alla disponibilità dei vaccini, riceveranno SMS con indicata la data della vaccinazione.