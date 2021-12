Coronavirus in Umbria: Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Preci gli unici comuni 'Covid free'

Il diffondersi della variante Omicron anche in Umbria, come nel resto d'Italia, ha determinato un forte incremento di nuovi positivi al Covid. L'incidenza è brevemente aumentata in tutti i distretti e decine di casi sono stati registrati in tutto il territorio regionale, tanto che in pochi giorni quasi nessun comune è stato risparmiato dal contagio.

Ecco così che a oggi (lunedì 27 dicembre), on i nuovi positivi registrati a Polino e a Scheggino restano solamente Monteleone di Spoleto e Preci, restano appena 3 (su 92) quelli 'Covid-free' stando ai dati riportati nella 'dashboard' istituzionale della Regione. Si tratta di Monteleone di Spoleto, Preci e Poggiodomo, il comune più piccolo dell'Umbria che era stato l'unico risparmiato dall'epidemia anche nella sua fase iniziale.