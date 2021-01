Violenta rissa fuori dal bar: individuate quattro persone, denunciate e multate

Scattano le denunce a Umbertide per le quattro persone (due italiani e due albanesi di età compresa tra i 28 ed i 47 anni) che nella sera dello scorso 31 dicembre si erano rese protagoniste di una violenta rissa fuori da un bar del centro della città. Giunti sul posto dopo una segnalazione al 112, i carabinieri della stazione di Umbertide erano inizialmente riusciti a individuare solo uno, un cittadino italiano che nonostante gli evidenti segni sul volto (a testimonianza di un pestaggio appena avvenuto) aveva rifiutato di fornire elementi utili sull'accaduto.

Solo grazie alle testimonianze delle altre persone presenti i militari erano poi riusciti a ricostruire quanto avvenuto poco prima quando si erano confrontati, verosimilmente per futili motivi, i due albanesi e due italiani, tutti già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri sono risaliti alle loro identità anche grazie agli utili riscontri arrivati dal locale pronto soccorso, dove i militari avevano rintracciato proprio uno dei due albanesi che stava ricorrendo alle cure mediche per le lesioni patite durante il violento litigio.

A conclusione delle indagini quindi i quattro uomini (tra cui l’italiano refertato con 6 giorni di prognosi e l’albanese con 15 giorni), sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di rissa, oltre ad essere stati sanzionati amministrativamente per aver violato le norme anti assembramento in vigore per l'emergenza coronavirus.