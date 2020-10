Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: fiere, luna park e grandi eventi, le nuove regole

Coronavirus, nuova ordinanza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che detta le regole per i grandi eventi in programma dal 12 ottobre al 12 novembre, con la messa in atto di misure di prevenzione e controllo.

Ecco le nuove regole: "Le manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, mercati straordinari, sagre, feste popolari, luna park e giostre sono consentiti esclusivamente nel rispetto di una serie di requisiti e prescrizioni, che si aggiungono a quelli ad oggi già previsti, e che tra l’altro prevedono: effettuazione, per le aree all’aperto, in zone chiaramente delimitate ed in ogni caso, sia nelle aree all’aperto che negli spazi chiusi, con chiara distinzione tra gli ingressi e le uscite di coloro che accedono, presidiate da steward".

L'ordinanza dispone anche "un numero dei presenti contemporaneamente all’interno degli spazi all’aperto o al chiuso in cui si svolgono le attività che non potrà eccedere il limite di una persona ogni 10 metri quadrati dell’area libera complessivamente destinata allo svolgimento delle attività e comunque nel limite massimo di 500 persone, da rilevare con appositi contapersone e da monitorare con steward anche all’interno dell’area".

E ancora. Come spiega l'ordinanza della Tesei "dovrà inoltre essere effettuata all’ingresso la misurazione della temperatura corporea (che non dovrà essere superiore ai 37.5°) e la registrazione nominativa dei partecipanti e di tutti coloro che accedono, conservando per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno partecipato all’iniziativa completi dei recapiti telefonici".

Il provvedimento della presidente della Regione Umbria dispone anche "il divieto di consumazione di alimenti e bevande in forma itinerante al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida Ristorazione allegate al DPCM 7 agosto 2020" e la "raccomandazione attraverso idonea cartellonistica e comunicazione all’utilizzo di sistemi di tracciamento tramite applicazioni installate su telefoni cellulari da parte del pubblico".

Infine, sottolinea la Regione Umbria, "la durata massima per le singole fiere, mercati straordinari, sagre e feste popolari non potrà superare i 4 giorni".