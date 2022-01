Coronavirus in Umbria: "L'Incidenza sale solo nella fascia 3-5 anni, nelle scuole 199 classi in isolamento"

Se in Umbria il picco della curva epidemica da Covid è stato raggiunto, come spiegato dal nucleo epidelmiologico della Regione i cui dati mostrano un calo di tutto gli indicatori, "l'unica fascia in cui l'incidenza settimanale non scende - spiega la dottoressa Carla Bietta - è quella 3-5 anni".

Ecco così che ci sono così diversi asili nido e scuole dell'infanzia tra gli istituti alle prese con casi di positività. In generale "sono 199 a oggi (20 gennaio, ndr) le classi in isolamento - ha aggiunto la dottoressa Bietta -, oltre a 99 classi in attenzione".

(segue il servizio completo)