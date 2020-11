Coronavirus, il bollettino di Perugia dell'8 novembre: 121 positivi, un decesso e due ricoveri in più

Emergenza coronavirus a Perugia: 121 nuovi contagiati si registrano oggi (domenica 8 novembre) nel capoluogo dell'Umbria. Secondo il bollettino odierno della Protezione Civile e della Regione, aggiornato alle ore 14.22, salgono infatti a 3.732 i casi totali dall'inizio della pandemia.

Aumentano invece in misura minore gli attualmente positivi, che ora sono 2.377 (+85 rispetto a ieri), perché cresce il numero dei guariti che diventano 1.313 (+35), mentre sale a 42 (+1) quello dei decessi. In aumento poi le persone in isolamento contumaciale che ora sono 2.294 (+83), mentre aumentano a 83 (+2) il totale dei pazienti ricoverati e a 6 (+1) il numero di quelli in terapia intensiva.