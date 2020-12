Coronavirus in Umbria, il bollettino del 31 dicembre: sei morti, 300 positivi e 223 guariti

Sei morti, 300 positivi e 223 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 31 dicembre, sono 3777 (+71 rispetto al 30 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.638 tamponi.

Al 31 dicembre sono 303 (+3 rispetto al 30 dicembre) le persone ricoverate in ospedale, di cui 44 (dato invariato rispetto al 30 dicembre) in terapia intensiva, e 3.474 (+68 rispetto al 30 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 28.960 (+300 rispetto al 30 dicembre) i casi totali di positività di coronavirus in Umbria, 24559 (+223 rispetto al 30 dicembre) i guariti, 624 (+6 rispetto al 30 dicembre) i decessi e 503.641 (+3638 rispetto al 30 dicembre) i tamponi eseguiti.