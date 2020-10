Coronavirus, Umbertide: otto nuovi positivi, 9 classi in quarantena

Otto nuovi positivi al coronavirus e quattro classi in quarantena. Come spiega il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, nel bollettino di aggiornamento, "a seguito dei dati forniti dal Centro operativo regionale per la giornata di martedì 27 ottobre risultano otto nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune e due guarigioni".

E ancora: "Allo stato attuale sono 68 i nostri concittadini positivi: 65 sono in isolamento domiciliare e tre sono ricoverati in strutture ospedaliere. Sugli isolamenti domiciliari specifichiamo che attualmente sono 13 i nuclei familiari colpiti dal virus, per un totale di 42 soggetti. L'età media dei nostri concittadini va dai 46 ai 47 anni e sono tutti o asintomatici o con sintomi lievi/moderati".

Un aggiornamento del sindaco anche sul fronte scuola: "Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, per le vie brevi abbiamo ricevuto comunicazione che tre classi della scuola primaria "Giuseppe Di Vittorio" ed una della primaria di Niccone state messe in quarantena", sottolinea il primo cittadino. E ancora: "Nel pomeriggio del 27 ottobre – aggiunge il sindaco - ci è giunta comunicazione da parte delle dirigenza dell'Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Piertralunga che è stata disposta la non frequenza in presenza di cinque classi della scuola media Mavarelli-Pascoli, contatti diretti di casi di positività accertati nella giornata odierna".