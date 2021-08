Coronavirus, sospesi dieci sanitari no vax della Usl Umbria 1

Dieci sospensioni tra il personale sanitario della Usl Umbria 1 per il mancato obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. Al momento sono circa 80 le posizioni al vaglio della Direzione della Usl Umbria 1 per le mancate vaccinazioni.

E non è finita qui. Per altri 40 dipendenti della Usl 1 è stata accertata l'inadempienza all'obbligo vaccinale. Se non sarà possibile un loro 'trasferimento' ad altra mansione scatterà anche per loro la sospensione.