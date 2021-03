Alla stazione con 120 grammi di eroina addosso: arrestato un 57enne

Alla stazione con 120 grammi di eroina addosso, un 57enne nordafricano è stato arrestato dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di sabato (20 marzo) a Borgo Trevi durante un servizio perlustrativo dei militari, insospettiti dai movimenti dell'uomo che è stato così fermato per un controllo.

Una volta identificato e risultato essere già noto alle forze di polizia, l'uomo è stato perquisito dai carabinieri che gli hanno trovato addosso tre involucri contenenti eroina per un peso complessivo di circa 120 grammi. Ecco così che è scattato l'arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con il successivo trasferimento del 57enne nel carcere di Spoleto.